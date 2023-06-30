Maserati MC20 превратился в гоночный автомобиль класса GT2

Компания Maserati представила гоночное купе GT2. Новинка базируется на шасси суперкара MC20. Она отличается более агрессивной аэродинамикой, коробкой передач, а также настройками подвески. Гоночный дебют Maserati GT2 намечен на осень этого года. Основными покупателями машин станут частные «конюшни» и гонщики-энтузиасты.

© Motor.ru / Maserati

В Бельгии, на автодроме Спа-Франкоршам состоялась публичная премьера Maserati GT2. Купе будет интересно прежде всего частным командам и так называемым gentleman drivers — гонщикам-любителям, которые зачастую выступают в соревнованиях ради удовольствия, а не спортивных результатов. Гоночный дебют новинки намечен на осень, когда пройдут заключительные этапы чемпионата Fanatec GT European Series. Ну а в 2024-м GT2 откатает свой первый полный сезон.

Maserati

Купе оснащено двигателем V6 3.0 с предкамерной системой зажигания и традиционной искровой. Мощность — 630 сил, но настройки будет корректироваться в соответствии с балансом производительности. А вот коробка передач не такая, как у MC20: вместо восьмиступенчатого «робота» стоит шестиступенчатая «секвенталка» с поворотным актуатором и подрулевыми переключателями. Машина оснащена регулируемыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, а также электрическим усилителем руля.

Maserati

Вдобавок повышена жесткость шасси на кручение, а внешние панели на случай аварии сделаны быстросъёмными. Передний сплиттер, профилированное днище и регулируемое антикрыло на GT2 работают как единый элемент, обеспечивая оптимальный баланс аэродинамической нагрузки. По умолчанию есть регулируемый педальный узел, кондиционер и шеститочечные ремни безопасности. В списке опций — контроль давления в шинах, камера заднего вида, видеорегистратор и дополнительный дисплей для данных телеметрии.