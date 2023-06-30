Maserati MC20 превратился в гоночный автомобиль класса GT2
Компания Maserati представила гоночное купе GT2. Новинка базируется на шасси суперкара MC20. Она отличается более агрессивной аэродинамикой, коробкой передач, а также настройками подвески. Гоночный дебют Maserati GT2 намечен на осень этого года. Основными покупателями машин станут частные «конюшни» и гонщики-энтузиасты.
В Бельгии, на автодроме Спа-Франкоршам состоялась публичная премьера Maserati GT2. Купе будет интересно прежде всего частным командам и так называемым gentleman drivers — гонщикам-любителям, которые зачастую выступают в соревнованиях ради удовольствия, а не спортивных результатов. Гоночный дебют новинки намечен на осень, когда пройдут заключительные этапы чемпионата Fanatec GT European Series. Ну а в 2024-м GT2 откатает свой первый полный сезон.
Купе оснащено двигателем V6 3.0 с предкамерной системой зажигания и традиционной искровой. Мощность — 630 сил, но настройки будет корректироваться в соответствии с балансом производительности. А вот коробка передач не такая, как у MC20: вместо восьмиступенчатого «робота» стоит шестиступенчатая «секвенталка» с поворотным актуатором и подрулевыми переключателями. Машина оснащена регулируемыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, а также электрическим усилителем руля.
Вдобавок повышена жесткость шасси на кручение, а внешние панели на случай аварии сделаны быстросъёмными. Передний сплиттер, профилированное днище и регулируемое антикрыло на GT2 работают как единый элемент, обеспечивая оптимальный баланс аэродинамической нагрузки. По умолчанию есть регулируемый педальный узел, кондиционер и шеститочечные ремни безопасности. В списке опций — контроль давления в шинах, камера заднего вида, видеорегистратор и дополнительный дисплей для данных телеметрии.
В будущем компанию GT2 составит еще более инфернальный вариант MC20 под названием Project24. Здесь «битурбошестерка» будет развивать 740 лошадиных сил при весе машины около 1250 килограммов. Project24 достанутся элементы обвеса из биокомпозита, углерод-керамические тормоза Brembo и боковые окна из поликарбоната. Тираж двухдверки ограничат 62 экземплярами.