Maserati представила гоночную версию MC20 GT2

Компания Maserati представила гоночную версию своего суперкара MC20, которая отличается кузовом с переработанной аэродинамикой. Ожидается, что дебют новинки состоится в конце года, пишет Auto.ru.

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Спорткар выполнен в соответствии со стандартами гоночных автомобилей. На переднем бампере MC20 GT2 инженеры компании разместили массивный сплиттер и канарды, на «капоте» и передних крыльях — дополнительные «жабры», а на корме — новый диффузор и массивное антикрыло. На крыше установлен крупный воздухозаборник.

При этом при желании владельца машину можно оснастить креслом для пассажира и кондиционером.

Maserati MC20 GT2 получил 630-сильный V6 Nettuno с шестиступенчатой коробкой передач с подрулевыми переключателями и «самоблоком». Динамические характеристики новинки не называются, однако стандартный MC20 разгоняется с места до 100 км/ч за 2,9 секунды.