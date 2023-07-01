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Рассекречен новый кроссовер «Москвич 5»

В рамках заседания совета директоров «КамАЗа» в Татарстане официальным лицам был показан новый кроссовер «Москвич 5», являющийся лицензионной копией китайского JAC Sehoi X6. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Рассекречен новый кроссовер «Москвич 5»
© Газета.Ru

Новинки модельного ряда перед началом заседания осмотрели председатель совета директоров КамАЗа Сергей Чемезов и глава Татарстана Рустам Минниханов. Новый «Москвич 5» был представлен на выставке среди другой техники, в том числе грузовиков «КамАЗ» и представительских автомобилей Aurus.

На фотографии, сделанной пресс-службой главы Татарстана, видно, что рядом с кроссовером размещена информационная табличка с названием «Москвич 5». Ожидается, что машина получит турбомотор 1.5 и две трансмиссии на выбор — «механику» или преселективный «робот», уточняет «Российская газета».

Для базовой версии предусмотрен двигатель мощностью 149 л.с. и крутящим моментом 230 Нм, для автомобиля в максимальной комплектации предусмотрен мотор мощностью 184 л.с.

О том, что «Москвич» до конца года представит две новинки, говорил ранее глава «КамАЗа» Сергей Когогин.

Ранее стало известно, что автомобили «Москвич 3» подорожали в июне.

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