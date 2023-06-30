Кроссовер GAC GS8 второго поколения может появиться в России до конца лета

До недавних пор новые кроссоверы GAC GS8 привозили в Россию в частном порядке.

© GAC GS8 / car.autohome.com.cn

Российский импортер китайского автоконцерна Guаngzhou Automotive Group (GAC) в самое ближайшее время может официально представить в России второе поколение флагманского кроссовера GS8.

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Сертификация новой модели уже пройдена и на автомобиль получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на источник в представительстве GAC. Официальная презентация российской спецификации второго поколения GS8 должна состояться до конца июля, но этот срок еще официально не подтвержден.

До сих пор дилеры GAC в России распродают запасы первого поколения GS8 – этот автомобиль был впервые показан российской общественности в 2019 году. В отличие от многих конкурентов из КНР, кроссовер из Гуанчжоу поставлялся в нашу страну не только c передним, но и с полным приводом. Новое поколение GS8 было показано в Китае в 2021 году, а в 2022 году автомобиль уже не раз появлялся в разных дилерских центрах – его привозили по программе "параллельного" импорта.

GAC GS8 / car.autohome.com.cn

GAC GS8 в актуальной итерации построен на модульной платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture), габариты составляют 4980 х 1950 х 1780 мм, длина колесной базы – 2920 мм. У себя на родине кроссовер доступен в обычной и гибридной версиях. Последняя разработана на базе технологий Toyota и доступна не только в переднеприводном, но и в полноприводном исполнении, причем прогрессивной конструкции: в приводах не используется муфта, вместо этого на задней оси смонтирован отдельный 54-сильный электромотор. Суммарная мощность всей силовой установки гибрида – 245 л.с.

Версия с традиционным ДВС в Китае оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 252 л.с. и крутящим моментом 400 Н м, передним или полным приводом и безальтернативным 8-ступенчатым "автоматом" Aisin. Не исключено, что для нашей страны мотор дефорсируют для более выгодной ставки транспортного налога.

GAC GS8 / car.autohome.com.cn

В ближайшее время в КНР должна состояться премьера обновленного GS8. Кроссовер не изменится внешне, но получит новую медиасистему и улучшенные материалы отделки интерьера.