В Музеоне стартовал фестиваль «Автокультура»
Фестиваль редких автомобилей «Автокультура» открылся в парке Музеон. На одной площадке в окружении предметов искусства расположилось 130 уникальных автомобилей, которые расставлены по зонам. Среди которых большая подборка с редкими автомобилями BMW, Porshe, Mazda, Mersedes, Peugeot, советский автопром и многие другие.
Есть автомобили, которые участвовали в гонке Mille Miglia. И даже автомобиль, на котором бывший мэр Москвы Юрий Лужков со своей женой Еленой Батуриной принимал участие в данной гонке. Потому автомобиль важен не только как объект, но и как исторический факт.
«Здесь, на самом деле, довольно много таких машин, прям „Вау! “. Потому что некоторые машины попадают сюда сразу после того, как они приезжают в Россию. То есть человек привозит машину в страну, в свою коллекцию и для нее это сразу первый публичный выход. Например, Lamborghini Diablo красная, которая здесь представлена, для нее это первый публичный выход в свет. Здесь есть очень интересный автомобиль, который был у нас на прошлых Автокультурах, BMW M5 универсал, что само по себе редкость, что само по себе редкость, таких машин меньше тысячи. А здесь еще автомобиль в исполнении електо — редкого зеленого цвета. Таких машин было сделано всего несколько десятков штук. Ну и также есть очень интересные модели — маленькие спортивные автомобили Bandini. Совсем крошечные. Их было сделано, если не ошибаюсь, 17 или 18 штук, и один из них здесь у нас», — рассказал заместитель главного редактора журнала Robb, комментатор гонок и спикер на фестивале «Автокультура» Антон Ширяев.
В этом году концепция фестиваля заключается в том, что автомобиль может быть предметом искусства. И именно поэтому локация выбрана соответствующая. Каждый из представленных автомобилей отражает в полной мере свою эпоху и были уникальны либо с точки зрения дизайна, либо с точки зрения конструкторской и инженерной мысли.
«Хочется сказать большое спасибо дирекции парка, которая разрешила нам ставить автомобили на газоне и вписать красивые автомобили, на которые вы смотрите, как на предметы искусства, в шикарный ландшафт рядом с другими памятниками. Это очень красивое сочетание», — сказал на открытии фестиваля основатель проекта «Автокультура», популяризатор автомобильной культуры в России Никита Муравин.
Помимо красивых автомобилей гостей фестиваля ждет и обширная образовательная программа. Все три дня в лектории около 30 спикеров расскажут об автомобилях и о том, как они влияли на искусство, культуру и кинематограф.
Все это великолепие дополнят живые звуки классики и джаза. Фестиваль продлится до 2 июля.