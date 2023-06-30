В Музеоне стартовал фестиваль «Автокультура»

«Здесь, на самом деле, довольно много таких машин, прям „Вау! “. Потому что некоторые машины попадают сюда сразу после того, как они приезжают в Россию. То есть человек привозит машину в страну, в свою коллекцию и для нее это сразу первый публичный выход. Например, Lamborghini Diablo красная, которая здесь представлена, для нее это первый публичный выход в свет. Здесь есть очень интересный автомобиль, который был у нас на прошлых Автокультурах, BMW M5 универсал, что само по себе редкость, что само по себе редкость, таких машин меньше тысячи. А здесь еще автомобиль в исполнении електо — редкого зеленого цвета. Таких машин было сделано всего несколько десятков штук. Ну и также есть очень интересные модели — маленькие спортивные автомобили Bandini. Совсем крошечные. Их было сделано, если не ошибаюсь, 17 или 18 штук, и один из них здесь у нас», — рассказал заместитель главного редактора журнала Robb, комментатор гонок и спикер на фестивале «Автокультура» Антон Ширяев.