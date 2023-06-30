В России начали продавать китайский аналог ГАЗ «Профи»

В России начали продавать аналог ГАЗ «Профи» из Китая
Дилеры привезли в Россию грузовой вариант Great Wall Wingle 7.
Китайская версия УАЗ «Профи» появилась в продаже у одного из крупных продавцов ГАЗа — это Wingle 7 в модификации «легкий грузовик с однорядной кабиной». Сама Great Wall [прекратила поставки модели](https://motor.ru/news/gwm-wingle-bye-08-04-2023.htm) в Россию весной нынешнего года. До этого он был самым доступным иностранным пикапом на нашем рынке: цена стартовала с 2,8 миллиона рублей. За грузовую же версию, ввезенную неофициально, просят 4,4 миллиона.
Надстройка у данного авторефрижератора Great Wall Wingle 7 произведена в России. Длина грузового фургона — 2700 миллиметров, а ширина и высота — 1940 и 1880 миллиметров соответственно. Его стенки сделаны из сэндвич-панелей толщиной 80 миллиметров, пол — из рифленых алюминиевых листов.
В движение автомобиль приводит двухлитровый турбодизель мощностью 143 лошадиные силы, который работает в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач и жестко подключаемым полным приводом.
В российской линейке Great Wall, которая пока состоит всего из двух моделей, на смену рамному Wingle 7 пришел более крупный Poer King Kong. В его арсенале — дизельный и бензиновый моторы объемом два литра на 190 (360 Нм) и 150 сил (400 Нм) соответственно. Обоим положена «механика», привод полный с блокировкой заднего дифференциала. Он оказался не дороже предшественника: цена стартует с 2,8 миллиона рублей.