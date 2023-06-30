В компании Audi сменится руководитель
У немецкого автопроизводителя Audi с 1 сентября сменится руководитель.
Начиная с осени. бразды правления перейдут в руки Гернота Дёлльнера, который работает в концерне с 1993 года и до сегодняшнего дня занимал различные руководящие должности в Porsche. В частности, он руководил группой, которая создавала Porsche Panamera. О дальнейшей судьбе нынешнего руководителя Volkswagen Маркуса Дюсманна, который занимал свою должность с 2020 года, пока ничего не сообщается.
Впервые управляющую должность в составе топ-менеджмента Porsche Гернорт Дёлльнер занял в 1998 году, спустя пять лет работы в компании. В период с 2001 по 2010 год он руководил командой по разработке концепт-каров. Параллельно он участвовал в разработке суперкара 918 Spyder.
В период с 2011 по 2018 годы Дёлльнер управлял созданием и развитием всей линейки модели Panamera, а с 2021 года подключился к планированию продуктовой стратегии всего концерна Volkswagen.
Официально компания не уточняет, с чем именно связаны такие радикальные кадровые перестановки. Источники сообщают, что руководство Volkswagen Group недовольно задержкой в выпуске новых моделей. Кроме того, немецкий автопроизводитель в последнее время начал терять позиции на рынке КНР.
Косвенно эту версию подтверждает решение компании сократить производство электрокаров из-за низких продаж. О таком решении стало известно в конце июня из-за крайне низкого спроса на модели ID.4 и ID.7.