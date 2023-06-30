Российские эвакуаторщики придумали новую схему вымогательства

В России водители эвакуаторов придумали новую схему вымогательства денег у водителей. О новом способе мошенничества сообщил заслуженный юрист страны Иван Соловьев во время эфира на радиостанции Sputnik, пишет Quto.ru. Схема заключается в том, что мошенники звонят водителям автомобилей, которые припаркованы в зоне риска быть эвакуированными, и требуют перевести им на счет деньги, чтобы спасти свои машины от эвакуации на штрафстоянку и последующего штрафа.

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Соловьев отметил, что таким занимаются не все водители эвакуаторов, однако в последнее время участились случаи такого нелегального способ заработать дополнительные деньги. Мошенническую схему водители проворачивают в нерабочее время, когда их официальная смена уже закончилась.

Они находят неаккуратно припаркованные автомобили, под лобовым стеклом которых лежит номер телефона, и за рулем эвакуатора подъезжают к такой машине. В это время его сообщник звонит владельцу и сообщает о риске эвакуации. Водитель, как правило, спешно выбегает и отгоняет автомобиль в другое место, после чего мошенник звонит ему второй раз и требует деньги за предоставленную информацию. В зависимости от автомобиля сумма может варьироваться от двух до десяти тысяч рублей.