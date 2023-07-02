Mazda отправила в отставку большой трехрядный кроссовер. Североамериканский офис марки подтвердил, что производство CX-9 подошло к концу, и 2023 модельный год станет для вседорожника последним. Североамериканский офис марки подтвердил, что производство CX-9 подошло к концу, и 2023 модельный год станет для вседорожника последним. Напрямую не сказано, но похоже кроссоверы для рынка Мексики тоже больше не выпускаются, хотя на локальном сайте Mazda модель ещё остается. Преемник «девятки» доступен к заказу на всех ключевых рынках: эстафета передана CX-90 с продольным расположением двигателя.

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США — приоритетный рынок для Mazda CX-9, а всего в Северной Америке продавалось до 85 процентов от общего числа выпущенных кроссоверов. Оставшиеся машины предназначались для Австралии, но местные журналисты давно ждут окончания продаж CX-9 на Зелёном континенте. Словом, окончательная отставка модели — вопрос недалёкого будущего.

В настоящий момент цены на Mazda CX-9 в США стартуют с 38 750 долларов (3,45 миллиона рублей). Кроссовер предлагается с 2,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом, уже «в базе» есть трёхрядный семиместный салон.

Для сравнения Mazda CX-90 стоит от 39 595 долларов (3,52 миллиона рублей): за эти деньги у кроссовера восьмиместный салон, под капотом 3,3-литровый двигатель, 8-ступенчатый автомат и полный привод.