Brabus представил 800-сильный суперпикап с тремя осями

Немецкая компания Brabus сделала суперпикап с тремя осями XLP 800 6x6 Adventure.

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Тюнинг-ателье продолжает свои эксперименты с внедорожником Mercedes-AMG G 63 актуального поколения. Вслед за несколькими вариантами доработки модели компания подготовила пикап, доступный в разных по мощности исполнениях, а сейчас специалисты из Боттропа вышли на новый уровень и анонсировали преемника заводского трёхосного шестиколёсного монстра Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6, представленного десять лет назад. Брутальная новинка получила имя Brabus XLP 800 6x6 Adventure.

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Передняя ось получила новые рычаги, а две задние выполнены в формате независимой подвески с двойными поперечными рычагами и сдвоенными стойками с пружинами и амортизаторами. Амортизаторы имеют регулировку по жёсткости, причём отдельно для каждой из задних осей. В сочетании с бортовыми редукторами это должно помочь и при движении по асфальту, и при езде по бездорожью. Заявленный дорожный просвет составляет 473 миллиметра.

При длине 6183 миллиметра колёсная база новинки составляет почти 4,5 метра, а расстояние между второй и третьей осью превышает метр. Весит Brabus XLP 800 6x6 Adventure впечатляющие 3670 килограммов, что с учётом полной массы в 4,5 тонны требует от водителя наличия в правах грузовой категории. При этом с места до 100 км/ч новинка разгоняется за 5,8 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 210 километров в час.

Brabus

Brabus

Brabus

Brabus

Brabus