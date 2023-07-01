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Tesla Cybertruck демонстрирует скромный интерьер

В сеть просочились долгожданные фотографии кабины Tesla Cybertruck изнутри, очевидно, сделанные на Gigafactory автопроизводителя в Техасе.

Tesla Cybertruck демонстрирует скромный интерьер
© procrossover.ru

Официальный анонс еще не состоялся, так что давайте пока посмотрим на эти кадры.

Назвать кабину «минималистской» было бы преуменьшением. На водителя из-за рулевой колонки почти ничего не смотрит, а большой информационно-развлекательный дисплей находится чуть правее. Ветровое стекло простирается далеко к передней части, создавая большую полку неиспользуемого пространства под ним.

Остальное примерно так же просто, как можно себе представить. Отсутствуют даже удобные подрулевые лепестки, а на руле есть несколько кнопок для указателей поворота и других функций в автомобиле.

Массивный подлокотник находится между сиденьями, а кнопки регулировки мощности имеют форму металлических стержней неправильной формы — очень похоже на сам электрический грузовик.

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