Tesla Cybertruck демонстрирует скромный интерьер

В сеть просочились долгожданные фотографии кабины Tesla Cybertruck изнутри, очевидно, сделанные на Gigafactory автопроизводителя в Техасе.

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Официальный анонс еще не состоялся, так что давайте пока посмотрим на эти кадры.

Назвать кабину «минималистской» было бы преуменьшением. На водителя из-за рулевой колонки почти ничего не смотрит, а большой информационно-развлекательный дисплей находится чуть правее. Ветровое стекло простирается далеко к передней части, создавая большую полку неиспользуемого пространства под ним.

Остальное примерно так же просто, как можно себе представить. Отсутствуют даже удобные подрулевые лепестки, а на руле есть несколько кнопок для указателей поворота и других функций в автомобиле.