Alfa Romeo Tonale поступила на службу спецподразделения полиции Италии Новинка пополнила автопарк карабинеров

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Кроссовер Alfa Romeo Tonale стал служебным автомобилем итальянской полиции.

Итальянские правоохранительные органы всегда демонстрируют поддержку национального автопрома, когда речь заходит о закупке служебных автомобилей. Почти все новые модели в том или ином виде находят себя в работе стражей закона и новый Alfa Romeo Tonale исключением не стал — кроссовер дебютировал в роли служебного автомобиля в вооружённых силах Италии и национальной полиции. Теперь он поступит на службу в подразделение экстренного реагирования «Газели» и будет выступать в роли передвижной радиостанции.

Новый Tonale станет первым в истории «Газелей» кроссовером, поскольку ранее в роли мобильных радиостанций там использовались только легковые модели. В частности, сейчас в подразделении работают седаны Alfa Romeo Giulia. Технически автомобиль остался стандартным, но для карабинеров машины традиционную ливрею мобильной радиостанции (синий кузов с красными акцентами и белой крышей).

Кроме того, кроссовер получил имеет частичную броню кузова для защиты карабинеров, одиночную камеру для безопасной перевозки заключенных, двухтональную электронную сирену и синие светодиодные проблесковые маячки.

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo