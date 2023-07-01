Alfa Romeo Tonale поступила на службу спецподразделения полиции Италии
Alfa Romeo Tonale поступила на службу спецподразделения полиции Италии Новинка пополнила автопарк карабинеров
Кроссовер Alfa Romeo Tonale стал служебным автомобилем итальянской полиции.
Итальянские правоохранительные органы всегда демонстрируют поддержку национального автопрома, когда речь заходит о закупке служебных автомобилей. Почти все новые модели в том или ином виде находят себя в работе стражей закона и новый Alfa Romeo Tonale исключением не стал — кроссовер дебютировал в роли служебного автомобиля в вооружённых силах Италии и национальной полиции. Теперь он поступит на службу в подразделение экстренного реагирования «Газели» и будет выступать в роли передвижной радиостанции.
Новый Tonale станет первым в истории «Газелей» кроссовером, поскольку ранее в роли мобильных радиостанций там использовались только легковые модели. В частности, сейчас в подразделении работают седаны Alfa Romeo Giulia. Технически автомобиль остался стандартным, но для карабинеров машины традиционную ливрею мобильной радиостанции (синий кузов с красными акцентами и белой крышей).
Кроме того, кроссовер получил имеет частичную броню кузова для защиты карабинеров, одиночную камеру для безопасной перевозки заключенных, двухтональную электронную сирену и синие светодиодные проблесковые маячки.
Отделка и компоновка салона были слегка переработаны и изменены, чтобы обеспечить служителям закона максимальный комфорт и соответствовать специфическому снаряжению (бронежилетам, фонарикам, длинноствольному огнестрельному оружию), которое карабинеры постоянно носят с собой. Всего на службу карабинерам поступит партия из 400 экземпляров Alfa Romeo Tonale — поставки всех кроссоверов планируют завершить до конца 2024 года.