Очередь из машин на Крымском мосту со стороны Крыма устранили

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 06:00: пробка - до 3 км, время ожидания - до 1,5 часа. Маршрут через Крымский мост - Республика Крым - Краснодарский край - по состоянию на 06:00 пробки нет", - говорится в сообщении.