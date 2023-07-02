Очередь из машин на Крымском мосту со стороны Крыма устранили

Очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Республики Крым, полностью устранили к утру воскресенья. Со стороны Краснодарского края очередь сократилась с 5 до 3 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 06:00: пробка - до 3 км, время ожидания - до 1,5 часа. Маршрут через Крымский мост - Республика Крым - Краснодарский край - по состоянию на 06:00 пробки нет", - говорится в сообщении.
Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу. К вечеру субботы она достигала 7 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для граждан организовали выдачу питьевой воды.