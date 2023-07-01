В Росавтодоре назвали причину возникновения пробки у Крымского моста

Образование пробки на на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края обусловлено увеличением количества автомобилей, желающих попасть в Крым. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ведомственной охраны Минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 13:20 мск на автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым.

Автолюбители везут большое количество багажа, подлежащего досмотру. Это также приводит к образованию очередей, заметили в пресс-службе.

В ведомстве призвали водителей заранее готовиться к досмотру. В частности,упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки.