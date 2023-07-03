Электрический GMC Hummer EV превратился в военный внедорожник

General Motors Defense представила концепт военного электрического внедорожника, фактически представляющий собой вариант пикапа GMC Hummer EV для армии США.

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Электромобиль похож на тактическую боевую машину ISV, созданную на базе пикапа Chevy Colorado ZR2, представленную в 2020 году, но это совсем другой зверь — крупнее, предположительно тяжелее и, что более важно, он полностью электрический.

С технической точки зрения перед нами электрический пикап GMC Hummer EV. Это значит, что он оснащён тремя электромоторами, способными суммарно выдать 1000 лошадиных сил. Энергия для них поступает из массивной батареи на 205 кВт·ч.

Представитель GM Defense рассказал, что пикап может проехать 480 км на полном заряде, и что он оснащен дизельным генератором мощностью 12 кВт.

А вот салон не имеет ничего общего с GMC Hummer EV: внутри вы найдёте трубчатый каркас безопасности, защищающий водителя и пятерых пассажиров в случае опрокидывания.

Амортизаторы Fox Performance заменили стандартную систему пневматической подвески, тормозная система была модернизирована для тяжелых условий эксплуатации, а углы въезда и съезда были улучшены для повышения проходимости на бездорожье. Он также оснащен 37-дюймовыми шинами и 46-дюймовым кольцом для установки оружия.