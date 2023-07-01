Краснодарский оперштаб: пробка на въезде на Крымский мост в Тамани увеличилась до 9 км
Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани выросла до 9 км, рассказали в оперштабе региона. Об этом пишет РБК.
По данным портала, в первой половине дня длина пробки составляла 5 км. Среднее время ожидания досмотра составляло порядка 2 часов.
Муниципалитет организовал выдачу воды стоящим в пробке водителям. С целью помощи населению, добавили в оперштабе, задействован аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.
В оперштабе призвали водителей закладывать время в пути на прохождение соответствующих процедур. Кроме того, автолюбителей попросили заранее паковать вещи в удобные для выгрузки и последующего досмотра сумки.
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