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Краснодарский оперштаб: пробка на въезде на Крымский мост в Тамани увеличилась до 9 км

Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани выросла до 9 км, рассказали в оперштабе региона. Об этом пишет РБК.

Пробка на въезде на Крымский мост в Тамани увеличилась до 9 км
© opershtab23 / Telegram

По данным портала, в первой половине дня длина пробки составляла 5 км. Среднее время ожидания досмотра составляло порядка 2 часов.

Муниципалитет организовал выдачу воды стоящим в пробке водителям. С целью помощи населению, добавили в оперштабе, задействован аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

В оперштабе призвали водителей закладывать время в пути на прохождение соответствующих процедур. Кроме того, автолюбителей попросили заранее паковать вещи в удобные для выгрузки и последующего досмотра сумки.

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