Пробка на въезде на Крымский мост в Тамани увеличилась до 9 км

Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани выросла до 9 км, рассказали в оперштабе региона. Об этом пишет РБК.

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По данным портала, в первой половине дня длина пробки составляла 5 км. Среднее время ожидания досмотра составляло порядка 2 часов.

Муниципалитет организовал выдачу воды стоящим в пробке водителям. С целью помощи населению, добавили в оперштабе, задействован аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.