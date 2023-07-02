Пробку на Крымском мосту со стороны полуострова устранили

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на Крымском мосту со стороны полуострова полностью устранили очередь из автомобилей. Об этом он написал в своем Telegtam-канале.

По состоянию на 06:00 очереди в сторону Краснодарского края нет. «Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 06:00 пробка до 3 километров, время ожидания до 1,5 часов», — добавил Лукашенко.