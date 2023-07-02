В Минтрансе Крыма сообщили об увеличении очереди машин на Крымский мост

Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 6,5 км. Об этом в своем Telegram-канале написал министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 8:00 пробка до 6,5 км», — отметил чиновник.

Он добавил, что время ожидания составляет до 3 часов. При этом в обратном направлении из Крыма в Краснодарский край пробки нет.

До этого депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев говорил, что в период курортного сезона необходимо установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту.

1 июля на Крымском мосту образовался многокилометровый затор. К утру его длина достигала 5 км. В Минтрансе республики причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принимал участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму.