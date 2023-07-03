Названы самые подорожавшие с 2020 года автомобили в России

Автомобиль марки LADA Priora стал самым подорожавшим в РФ с 2020 года. Об этом сообщает портал «За рулем».

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В настоящее время стоимость данного автомобиля составляет около 300 тысяч рублей, что на 40 процентов превышает показатель трехлетней давности за тот же период. На втором месте по увеличению цен — ВАЗ-2114. Сейчас его можно приобрести примерно за 155 тысяч рублей, это на 34,8 процента дороже, чем в 2020 году.

Если говорить о более современной LADA Granta, то сейчас ценник на модель составляет 545 тысяч рублей, что превышает результат 2020 года на 76,9 процента. Самый массовый автомобиль в России ВАЗ-2107 в среднем можно купить за 90 тысяч рублей, здесь ценник вырос уже на 63,6 процента, передает портал.