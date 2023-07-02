Rolls-Royce повторил знаменитое путешествие 1913 года

Компания Rolls-Royce повторила европейское путешествие 1913 года. В 1913 году Rolls-Royce закрепил за собой звание лучшего в мире автомобиля по итогам пробега Alpenfahrt. За семь дней Rolls-Royce Silver Ghost проехали более 2600 километров по высокогорным дорогам Европы, чтобы продемонстрировать возможности модели и её выдающуюся надёжность. Спустя 110 лет владельцы классических Rolls-Royce под эгидой британского автопроизводителя решили повторить маршрут своих предшественников и отправились в пробег по оригинальному пути.

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Если в 1913 году на маршрут отправились представители завода Rolls-Royce Works, то в 2023 году главными действующими лицами стали участники 20-Ghost Club. Члены старейшего в мире клуба владельцев Rolls-Royce, посвящённого исключительно моделям, построенным до 1940 года, воссоздали исторический путь.

На сей раз дорога через Альпы, завершившаяся в Зальцбурге, заняла 16 дней. Ралли 2023 года проходило точно по маршруту первоначального мероприятия, включая одни из самых высоких дорог в Европе. Среди автомобилей, принимавших участие в пробеге, были классические Silver Ghost.

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce