Классический Chevrolet Corvette получил версию из Lego

Классический спорткар Chevrolet Corvette получил версию из конструктора Lego. В каталоге Lego появился новый конструктор серии Icons — за 150 долларов, или около 13 000 рублей по текущему курсу, можно стать обладателем классического американского спорткара Chevrolet Corvette 1961 года. Набор из 1210 элементов позволяет собрать модель в версии С1, которая в готовом виде будет иметь 32 сантиметров в длину, 14 сантиметров в ширину и 10 сантиметров в высоту. В продаже новый конструктор для фанатов культовых американских моделей появится 4 августа.