Классический Chevrolet Corvette получил версию из Lego
Классический спорткар Chevrolet Corvette получил версию из конструктора Lego. В каталоге Lego появился новый конструктор серии Icons — за 150 долларов, или около 13 000 рублей по текущему курсу, можно стать обладателем классического американского спорткара Chevrolet Corvette 1961 года. Набор из 1210 элементов позволяет собрать модель в версии С1, которая в готовом виде будет иметь 32 сантиметров в длину, 14 сантиметров в ширину и 10 сантиметров в высоту. В продаже новый конструктор для фанатов культовых американских моделей появится 4 августа.
Обладатель конструктора сможет выбирать, какую версию он соберёт — конструктор позволяет сделать открытый кабриолет или его модификацию с жёсткой крышей. Набор выполнен в каноничной для Corvette C1 красно-белой цветовой гамме.
Конструктор включает целых три варианта номерного знака на выбор. Под открывающимся капотом можно увидеть миниатюрный двигатель с вращающимся вентилятором радиатора, а в салоне обещаны детализированный интерьер с работающим рулем, переключателем передач, зеркалом заднего вида и радио.