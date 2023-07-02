Эксперты прокомментировали случаи изъятия автомобилей россиян в Германии

Юристы рассказали, как квалифицируются действия властей Германии, которые начали конфисковывать автомобили у россиян. Об этом сообщает РБК.

Эксперты считают, что случаи ареста в Германии автомобилей с российскими номерами происходят из-за неправильной трактовки санкций, запрещающих экспорт машин из России в ЕС. При этом немецкие власти нарушают права собственности.

В частности адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин, уверен, что речь идет об эксцессе исполнителя.

«Власти Германии простой ввоз автомобиля на территорию Евросоюза почему-то посчитали экспортом», - сказал он.

По его словам, в восьмом пакете санкций, была изменена статья 3i», которая формально запрещает экспорт из России в ЕС некоторых товаров. В списке есть автомобили и иные моторные транспортные средства.

Однако экспорт – это ввоз машин для продажи, а не для личных целей. Кроме того, Еврокомиссия никак не проясняла, считается ли простой ввоз автомобиля на территорию Германию экспортом.

С этим согласен доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий. Он говорит, что аресты автомобилей физических лиц - «очень оригинальная трактовка европейских санкций». Машины ввозились для личных целей, а не для продажи, поэтому немецкие власти нарушили базовые права человека.

«Арест автомобиля в этом случае выглядит фундаментальным нарушением права собственности», - сказал Старженецкий.

Он отметил, что это не первый случай нарушения прав россиян в Европе. «Таких серых зон и спорных ситуаций» достаточно много.