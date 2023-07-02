Новая Acura Integra Type S прошла испытания пилотами Формулы-1

Новый лифтбек Acura Integra Type S прошёл испытания гонщиками Формулы-1. Весной 2023 года японская компания Acura представила «заряженный» лифтбек Integra Type S — автомобиль получил двигатель и трансмиссию от Civic Type R нового поколения, а также особые настройки адаптивной подвески. Естественно, не обошлось и без спортивного декора кузова и интерьера, однако для импровизированных тест-пилотов это особой роли не играет. Просто потому, что профессиональным гонщикам Серхио Пересу и Тому Бломквисту в автомобиле важно совершенно другое.

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Acura Integra Type S с турбомотором имеет 324 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая, с функцией согласования оборотов. Винтовой дифференциал повышенного трения, передняя подвеска dual-axis с отдельными поворотными кулаками, адаптивные амортизаторы и утолщённый стабилизатор должны помочь модели раскрыть весь потенциал на гоночной трассе.

И в этом убедились лично два профессиональных гонщика. Новый лифтбек опробовали в деле мексиканец Серхио Перес, выступающий в Формуле-1 за Oracle Red Bull Racing, а также британский гонщик шведского происхождения Том Бломквист, представляющий Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian в серии IMSA SportsCar Championship.