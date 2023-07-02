Более 300 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым по состоянию на воскресенье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По сообщению пресс-службы, в очереди на Керченскую переправу находится 303 транспортных средства, расположенных на накопительной парковке в поселке Ильич, передает ТАСС. На месте работают волонтеры.

Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.

Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что движение большегрузного автотранспорта по Крымскому мосту планируется открыть в марте.