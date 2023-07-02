$88.38+1.3596.02+0.91

Министр Лукашенко: пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до 8 км

Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Краснодарского края составила восемь километров.

Пробка у Крымского моста выросла до восьми километров
© РИА Новости

Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 17:00 пробка 8 км», — написал он в Telegram.

Ранее Лукашенко сообщал, что очередь на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигла 7 км.

Он заявлял, что что время ожидания составляло порядка пяти часов.

9