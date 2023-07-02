«АвтоВАЗ» заблокировал отгрузку партии бракованных Lada Niva

"Можно с уверенностью сказать, что ни один автомобиль с подобным дефектом не покинет ворота ВАЗа. Весь объем машин будет тщательно проверен, на отгрузочной площадке имеется необходимый запас ранее собранных автомобилей, готовых к отправке потребителям", - говорится в сообщении.