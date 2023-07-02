«АвтоВАЗ» заблокировал отгрузку партии бракованных Lada Niva

Avtograd news: на "АвтоВАЗе" заблокировали отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами
"АвтоВАЗ" заблокировал отгрузку новой партии автомобилей семейства Lada Niva. Об этом рассказали в сообществе Avtograd news в соцсети "ВКонтакте".
По данным инсайдеров, на нескольких внедорожниках были обнаружены лопнувшие тормозные шланги, поэтому на заводе проведут дополнительную проверку.
"Можно с уверенностью сказать, что ни один автомобиль с подобным дефектом не покинет ворота ВАЗа. Весь объем машин будет тщательно проверен, на отгрузочной площадке имеется необходимый запас ранее собранных автомобилей, готовых к отправке потребителям", - говорится в сообщении.
Специалисты тольяттинского завода изучают причины возникновения неисправности и работают над ее устранением.
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