Самый доступный кроссовер марки Hongqi дебютирует в июле

Продажи кроссоверов Hongqi HS3 в Китае начнутся в середине июля, новая компактная модель может стать самой доступной в линейке премиального бренда. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Кроссовер Hongqi HS3 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае весной этого года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В моторную гамму вошли два турбированных агрегата: 1,5 мощностью 168 л.с. в связке с 7-диапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с 8-диапазонным «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 секунды, во втором — 7,2 секунды.

В список оснащения входят панорамный люк, два 12-дюймовых экрана в салоне, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, сиденья с электрорегулировками и вентиляцией.