Пробка перед въездом на Крымский мост снова увеличилась

Автомобильная пробка, образовавшаяся перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, снова увеличилась. Об этом в Николай Лукашенко.

Согласно его информации, по состоянию на 14:00 (мск) очередь из машин достигла восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов. При этом в обратном направлении образовался 200-метровый дорожный затор.

Ранее стало известно, что у моста через Керченским пролив было увеличено количество постов досмотра. Часть работников перераспределили с Крымской стороны на Краснодарскую. Утверждалось, что при постоянно прибывающем транспорте рост очереди остановили.