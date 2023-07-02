Выставлен на продажу кабриолет-пикап на базе Toyota Camry Solara

Местные журналисты обнаружили на одной из торговых площадок самоделку, которая сочетает преимущества пикапа с экстравагантностью кабриолета. Кастом продают всего за 4700 долларов (эквивалент 420 тысяч рублей), ведь тюнинг далек от идеального. На одометре Camry Solara почти 154 тысяч миль (248 тысяч километров), а продавец утверждает: нареканий по технике нет.

© CarScoops.com

Вероятно, Camry Solara SE была куплена по дешевке после аварии, и вместо смятого багажника умельцы установили хвостовую часть от грузовичка Explorer Sport Track. Оба автомобиля выпускались в середине 2000-х, а композитный кузов «Форда» смогли аккуратно выровнять с задней подвеской «Тойоты».

CarScoops.com

CarScoops.com

Поскольку исходная модель переднеприводная, переделка обошлась малой кровью. Под капотом кабриолета-пикапа остался атмосферный 3,3-литровый V6 мощностью 214 лошадиных сил. Тяга передаётся через 5-ступенчатый автомат. Вместимость багажного отсека невелика, но с открытым бортом в кузов влезет гораздо больше, чем в исходный кабриолет.