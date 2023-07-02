Сожженный остов исторической Ferrari продадут на элитном аукционе

На официальном сайте RM Sotheby's появился необычный лот. Аукционисты считают, что за искореженный кузов должна разгореться нешуточная битва, ведь в продажу поступит одна из 13 гоночных Ferrari 500 Mondial Spider 1954 года выпуска. По оценкам RM Sotheby's, за останки Ferrari удастся выручить около двух миллионов долларов, поскольку уникальная история машины подтверждена заводом.

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Ferrari 500 Mondial Spider — открытый гоночный болид с кузовом Pinin Farina. Под капотом рядный четырёхцилиндровый атмосферный 2,0-литровый двигатель с двумя карбюраторами Weber. Мощность — выдающиеся для 1950-х годов 170 лошадиных сил. Коллекционеры ценят спайдеры Ferrari 500 Mondial Series I за малый тираж, исторические победы и эстетику.

rmsothebys.com

rmsothebys.com

rmsothebys.com

У этого конкретного шасси 0406MD сложная судьба. Спайдер был изготовлен вторым (в серии из 13 машин) и достался бывшему заводскому пилоту Франко Кортезе. Больших побед за рулём 500 Mondial возрастной гонщик не добился. Во второй половине 1950-х болид менял владельцев, регулярно участвовал в европейских гонках, а в 1958 году был экспортирован в США.

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В начале 1960-х американцы заменили итальянскую «четвёрку» на объёмный V8, а затем в одной из гонок болид Ferrari попал в серьёзную аварию и пострадал от пожара. Более 60 лет останки спорткара меняли владельцев, но за реставрацию никто не брался. Сохранались заводская пластина шасси, коробка передач и фрагменты задней подвески, а также двигатель от более современной Ferrari Mondial (0440 MD).