Пробка на Крымский мост со стороны Кубани уменьшилась

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до 6 км.

Об этом он написал в Telegram.

«По состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов», — говорится в сообщении.

Лукашенко добавил, что со стороны Крыма пробка уменьшилась до 0,3 км, а время ожидания составляет 20 минут.