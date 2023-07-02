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Минтранс Крыма: пробка на Крымский мост со стороны Кубани уменьшилась до 6 км

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до 6 км.

Пробка на Крымский мост со стороны Кубани уменьшилась
© РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«По состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов», — говорится в сообщении.

Лукашенко добавил, что со стороны Крыма пробка уменьшилась до 0,3 км, а время ожидания составляет 20 минут.

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Ранее Лукашенко рассказал, что пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до 8 км.