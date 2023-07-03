Недоступная заправка озадачила приморцев

О проблемах с зарядными станциями для электрокаров говорили еще лет пять назад: во Владивостоке, например, люди не могли пересесть на экологически чистый вид транспорта, потому что его попросту негде было бы заряжать. С тех пор ситуация изменилась, но в Артеме их по-прежнему мало. Недавно открыли новую зарядную установку в районе 14 дома по улице Бабушкина – не обустроив подъезд, просто на грунтовом участке, который размокает после дождя.