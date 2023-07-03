Недоступная заправка озадачила приморцев
В Артеме по улице Бабушкина установили зарядное устройство для электромобилей. Однако водители недовольны: добраться до нее, пожалуй, можно только с помощью вездехода, сообщает ИА DEITA.RU.
О проблемах с зарядными станциями для электрокаров говорили еще лет пять назад: во Владивостоке, например, люди не могли пересесть на экологически чистый вид транспорта, потому что его попросту негде было бы заряжать. С тех пор ситуация изменилась, но в Артеме их по-прежнему мало. Недавно открыли новую зарядную установку в районе 14 дома по улице Бабушкина – не обустроив подъезд, просто на грунтовом участке, который размокает после дождя.
Интернет-пользователи, обсуждая новую заправку, шутят: асфальт, вероятно, слишком токсичен для экологически чистого устройства. Шутки шутками, а подъехать и правда не получается.
Никаких условий, чтобы подъехать и зарядиться, абсолютно нет. Вот такое болото, вот такие колеи. Машины пытались, буксуют, особо ничего не получается. За зарядное, конечно, огромное спасибо, но вот это вот – непотребство, – поделилась, вероятно, одна из владельцев электромобилей.