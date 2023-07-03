Определены города с самыми худшими и лучшими дорогами в России

Лучшее качество автомобильных дорог среди российских регионов отмечается в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Краснодарском крае. При этом в конце списка оказались Архангельская и Кировская области. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице отвечают всем заявленным нормативным требованиям почти 98 процентов дорог. Кроме того, в этой группе оказались ХМАО, Краснодарский край, Челябинская область, а также Ингушетия, где свыше 80 процентов автомобильных дорог отвечают всем требованиям.

При этом совершенно обратная ситуация обстоит в Архангельской области, где под норматив попадают чуть больше 13 процентов дорог. Несмотря на подобный показатель, аналитики подчеркивают, что в регионе отмечается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих требованиям, в последние годы возрастает, передает агентство.