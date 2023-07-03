Определены города с самыми худшими и лучшими дорогами в России
Лучшее качество автомобильных дорог среди российских регионов отмечается в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Краснодарском крае. При этом в конце списка оказались Архангельская и Кировская области. Соответствующее исследование провело РИА Новости.
В столице отвечают всем заявленным нормативным требованиям почти 98 процентов дорог. Кроме того, в этой группе оказались ХМАО, Краснодарский край, Челябинская область, а также Ингушетия, где свыше 80 процентов автомобильных дорог отвечают всем требованиям.
При этом совершенно обратная ситуация обстоит в Архангельской области, где под норматив попадают чуть больше 13 процентов дорог. Несмотря на подобный показатель, аналитики подчеркивают, что в регионе отмечается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих требованиям, в последние годы возрастает, передает агентство.
В конце мая заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столице пройдут глобальные работы по замене асфальта на Третьем транспортном кольце. В общей сложности на данной трассе обновят 550 тысяч квадратных метров асфальта.