Глава ГИБДД объяснил, почему в России растет автотранспортная аварийность

С начала этого года динамика дорожно-транспортной аварийности в России изменилась. Если прежде на протяжении нескольких лет в зимне-весенний период ее основные показатели снижались, то в 2023 году они пошли в рост. Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников объяснил "Российской газете", почему так происходит и что делается Госавтоинспекцией для того, чтобы справиться с новыми вызовами.

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Михаил Юрьевич, с начала года в России наблюдается рост показателей автотранспортной аварийности. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?

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Михаил Черников: Следует отметить, что за последние полтора года направление транспортных потоков в нашей стране кардинальным образом изменилось. Если до конца зимы 2022 года трафик грузовых и пассажирских перевозок в России в основном ориентировался на западное направление, включая иностранный транзит через российскую территорию, то уже к середине прошедшего года отечественная транспортная логистика по вполне понятным причинам уверенно переориентировалась на Дальний Восток, Юго-Восток и Юг. Транспортная инфраструктура, развитая преимущественно в европейском направлении, оказалась не готова к таким изменениям. В результате основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, увеличились пробеги транспорта.

Одновременно на фоне закрытия границ с недружественными странами и ограничения авиасообщения, возросли объемы организованного внутреннего турпотока. Возросла и доля туристов, добирающихся до места отдыха на автомобилях. Кроме того, в связи с закрытием аэропортов возросла нагрузка на автомобильный транспорт при перевозке пассажиров. И это я вам назвал только несколько вызовов, с которыми мы столкнулись за последнее время.

Количество дорожно-транспортных происшествий за 5 месяцев текущего года несколько возросло, но участники дорожного движения стали в них реже погибать. Статистика свидетельствует об увеличении числа ДТП на 5,2%, что составило почти 44,5 тыс. таких происшествий. В них погибли 4639 (+3,1%) и получили ранения 56241 (+4,9%) человек. Однако в абсолютных цифрах эти проценты прироста по погибшим составляют 139, а по травмированным - 2623 человек. Почти каждый третий смертельный случай в ДТП произошел по причине выезда на полосу встречного движения. Каждый четвертый участник ДТП (23,2% или 1077 человек) погиб в происшествиях, связанных с нарушением скоростного режима. Одновременно на 1,9% (2465) увеличилось количество ДТП по вине водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

Сопутствующими условиями гибели подавляющего числа пешеходов стали: темное время суток - 67%, неблагоприятные погодные условия - 47,8% и отсутствие на их одежде световозвращающих элементов - 97,1%. При этом наибольшее число пешеходов, погибших в темное время суток, получили смертельные травмы в период с 18.00 до 24.00, то есть после окончания рабочего дня (49,6%).

И какие меры предлагается принимать в этой ситуации?

Михаил Черников: Предлагается? В России на протяжении последних 15 лет сформирован и реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, поэтапному снижению смертности в ДТП, принимаются последовательные меры для повышения защищенности участников дорожного движения от их последствий. Совершенствуется нормативно-правовая база, дополнительно регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Основным инструментом реализации такого подхода стал программно-целевой метод, а впоследствии - проектный. Это позволило системно подойди к вопросам повышения безопасности дорожного движения, а также способствовало консолидации усилий федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, законодательных органов и общественных организаций для решения проблем в указанной области.

Благодаря мерам, принятым в рамках федеральных целевых программ "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг., в 2013-2020 гг.", а также реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения", в России удалось сократить число ежегодно погибающих в результате ДТП людей с 32 тыс. человек в 2005-м до 14 тыс. в 2022 году.

Удается ли достичь показателей, установленных нацпроектом "Безопасные качественные дороги"?

Михаил Черников: Основным показателем федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является составной частью национального проекта "Безопасные качественные дороги", определен "транспортный риск", то есть число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств. Несмотря на непростую ситуацию, обусловленную сложностями экономического характера, беспрецедентным санкционным давлением и ранее упомянутым перенаправлением транспортных потоков, по итогам 2022 года мы достигли планового значения этого целевого показателя - 2,34, хотя, по прогнозам, предполагалось 2,42. Уверен, что все участники федерального и национального проектов приложат максимум усилий, чтобы и в 2023 году достичь заданных показателей "транспортного риска" - не более 2,25 погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств.

С вашего разрешения, Михаил Юрьевич, перейдем от задач стратегических к прозаическим. Ответственность за неоднократное совершение серьезных нарушений у нас в стране усилили вплоть до уголовной. В частности, ответственность за неисполнение судебного запрета о лишении права управления транспортным средством. Каков результат?

Михаил Черников: Поправками в Уголовный кодекс установлена ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за деяния, связанные с управлением транспортным средством при отсутствии такого права. Это статья 264.3 УК РФ. А есть еще статья 264.2, которая предусматривает привлечение к ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами.

Каждое девятое ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишенными права на управление автомобилем либо вовсе не имеющими такого права. В 2020 году число погибших в таких ДТП выросло почти на 1,5 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом. Требовалось усилить меры ответственности за неисполнение судебного постановления о лишении права управления.

В качестве возможной дополнительной меры наказания в отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотрена возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора.

За 5 месяцев 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 807 фактов управления лицами, лишенными права управления, подвергнутыми административному наказанию или имеющими судимость.

Госдума отклонила ряд проектов, которые уже давно лежали без движения. В частности, залог за задержанный автомобиль, наказание за "опасное вождение", а также привлечение к наказанию за неоднократное совершение правонарушений. Какими методами противодействия таким нарушителям располагает Госавтоинспекция? И планирует ли ведомство "реанимировать" эти проекты? По-прежнему актуален вопрос и об ответственности водителей, которые регулярно нарушают ПДД, но также регулярно платят штрафы за допущенные нарушения. Они создают реальную опасность на дороге, но как их дисциплинировать?

Михаил Черников: Положения названных вами законопроектов нашли отражение в разрабатываемых Минюстом России проектах нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Есть опыт ряда стран, где к водителям, систематически нарушающим ПДД, применяется повышенная ответственность. Это дисциплинирует и, как следствие, способствует снижению аварийности на дорогах. Как раз такой подход содержится в положениях разрабатываемого сейчас проекта нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решить вопрос об ужесточении мер административного воздействия на водителей, систематически нарушающих правила, можно путем принятия этого кодекса.

Михаил Юрьевич, ранее вы предлагали отказаться от проверки полисов ОСАГО при регистрации автомобилей. Этот вопрос еще актуален? Поясните, пожалуйста. Как обстоят дела с проверкой полисов ОСАГО на дорогах с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД?

Михаил Черников: По инициативе Банка России создана рабочая группа, которая занимается вопросами фиксации специальными техническими средствами неисполнения участниками дорожного движения обязанности по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства. Прорабатываются вопросы нормативно-правового характера и межведомственного информационного взаимодействия.

Если фиксация этих правонарушений специальными техническими средствами станет возможной, то предъявление полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства будет избыточным.

Есть ли результаты эксперимента с проверкой водительских удостоверений и СТС на дорогах с помощью мобильного приложения? Как это работает?

Михаил Черников: Проведена опытная эксплуатация разработанного Минцифры России совместно с МВД России электронного сервиса по предъявлению сведений из водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с помощью мобильного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Авто". По данным Минцифры, в настоящее время приложение скачали и активно его используют более 4,5 млн человек. Сейчас ведутся работы по согласованию проекта постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации", которое расширит возможности удостоверения гражданами права управления транспортным средством. После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Михаил Юрьевич, спасибо вам за то, что вы подробно ответили на важные для всех нас, участников дорожного движения, вопросы. "Российская газета" поздравляет вас и всех сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником!

Михаил Черников: Спасибо! Обеспечение безопасности на дорогах - наша работа. Госавтоинспекция сегодня - это мобильная, технически оснащенная служба полиции, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В рядах российской Госавтоинспекции в настоящее время почти 81,5 тыс. человек, свыше 56 тыс. из которых - в дорожно-патрульной службе. Зимой и летом, без выходных и праздников они обеспечивают безопасность граждан на дорогах страны. А для того чтобы эта работа шла успешнее, необходима солидарная поддержка всего общества в части неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Мы рассчитываем на эту поддержку и в ней уверены.