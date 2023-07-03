Mercedes-Benz отзовет новые «Гелики» из-за вредных выбросов. Китайский филиал марки подтвердил, что на импортированных G 500 обнаружен программный сбой, который может стать причиной превышения норм выбросов. Из-за ошибки электроника не сможет своевременно уведомить об износе стареющего каталитического нейтрализатора. В случае поломки на приборной панели не загорится соответствующий индикатор. Дефект устраним с помощью прошивки.

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Неисправность обнаружена у 2518 внедорожников Mercedes-Benz G 500, выпущенных с 1 июня 2018 года по 20 декабря 2019 года. Китайские дилеры марки уведомят владельцев проблемных машин о необходимости посетить сервис и бесплатно обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Интересно, что отзывная кампания начнётся только через полгода: в январе 2024-го.

История Mercedes-Benz G 500 с моторами V8 подходит к концу: со следующего года внедорожник перейдёт на рядные «шестёрки». Прощальная спецверсия уже анонсирована: будет сделано 1500 машин в трёх цветах. По традиции лимитированные серии дороги: G 500 Final Edition стоит дороже, чем AMG G 63!