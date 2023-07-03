Hongqi начала продажи электроседана с запасом хода до 605 км. В Китае стартовал приём заявок на четырёхдверку с увеличенной автономностью. Альтернативой литий-железо-фосфатным ячейкам BYD (54 киловатт-часа) стали тяговые батареи CATL (74,9 и 82 киловатт-часа) с увеличенной плотностью энергии. Под капотом Hongqi E-QM5 электрический 190-сильный (320 Нм) двигатель, цена — 200-208 тысяч юаней (эквивалент 2,4-2,5 миллиона рублей).

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Hongqi E-QM5 дебютировал два года назад, и неофициально такие машины успели появиться в России. Однако сначала у седана были сравнительно небольшие тяговые аккумуляторы, а запас хода по щадящему циклу NEDC не превышал 431 километра. Теперь автономность увеличена на 40 процентов.

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Базовый 136-сильный (260 Нм) электродвигатель пятиметровому седану с увеличенной батареей не положен. Однако даже со 190-сильным мотором динамика не выдающаяся, а максимальная скорость — всего 160 километров в час. Не впечатляет и салон: по китайским меркам схема с аналоговой приборной панелью и небольшим «парящим» тачскрином устарела.