В ГИБДД заявили о процессе согласования электронных прав и СТС
Ведется «работа по согласованию» постановления, благодаря которому российские водители смогут предъявлять для проверки права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде. Об этом заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников, пишет «Прайм».
По его словам, такую возможность предусматривает проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».
«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде», - пояснил Черников в интервью «Российской газете».
Ранее Госдума отказалась принимать законопроект, дающий право жителям России фиксировать ряд нарушений ПДД на мобильный телефон. Поправки в КоАП, которые позволяли гражданам самостоятельно снимать нарушения, отсылая фото- и видеоматериалы в ГИБДД с помощью приложения под условным названием «Народный инспектор», депутаты посчитали недостаточно проработанными.