В ГИБДД заявили о процессе согласования электронных прав и СТС

«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде», - пояснил Черников в интервью «Российской газете».