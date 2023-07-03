Очередь машин у Крымского моста составляет 8 км
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края очередь автомобилей достигла 8 км к утру понедельника. Об этом пишет РИА Новости.
Водителям приходится ждать проезда моста не менее пяти часов. Причиной таких очередей стало увеличение числа автотранспорта и необходимость досмотра багажа. В связи с этим, Минтранс РФ рекомендует заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки.
«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - республика Крым по состоянию на 07:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
В субботу и воскресенье длина затора составляла 9 и 8 км соответственно. Минтранс также сообщил о том, что открыты дополнительные пункты досмотра. По словам Лукашенко, на выезде из Крыма у моста очередь машин в данный момент не превышает полукилометра, а время ожидания составляет 40 минут.