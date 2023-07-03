Очередь машин у Крымского моста составляет 8 км

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края очередь автомобилей достигла 8 км к утру понедельника. Об этом пишет РИА Новости.

Водителям приходится ждать проезда моста не менее пяти часов. Причиной таких очередей стало увеличение числа автотранспорта и необходимость досмотра багажа. В связи с этим, Минтранс РФ рекомендует заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - республика Крым по состоянию на 07:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.