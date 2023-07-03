В Россию привезли кроссовер Geely Boyue Cool

Один из дилеров привез в Россию Geely Boyue Cool. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 920 000 рублей.

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Geely Boyue Cool - это прямой наследник "короткого" Atlas. Выставленный на продажу кроссовер оснащен 181-сильным турбомотором объемом 1.5 литра, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Заявленное время разгона до 100 км/ч - 7,9 с.

Geely Boyue Cool создан на модульной платформе, разработанной совместно с Volvo. Колесная база выросла с 2670 до 2701 мм, при этом длина кузова уменьшилась - с 4544 до 4510 мм.

Машина получила полностью пересмотренный салон, в центре которого - планшет диагональю 13,2 дюйма. Через него осуществляется физическая настройка климат-контроля и других опций комфорта. Также доступно управление голосом.

Автомобиль оснастили системой распознавания лиц, которая нужна в том числе для активации предустановленных настроек под каждого водителя: положения рулевой колонки и кресла, зеркал, радиостанции и так далее.