Mitsubishi представит кроссовер для езды по затопленным дорогам

Японская компания Mitsubishi анонсировала премьеру нового компактного кроссовера. Дебют состоится 10 августа 2023 года в Индонезии.

Новый кроссовер Mitsubishi будет отличаться просторным салоном и отличной управляемостью. Его дорожный просвет составит 222 мм, а среди опций будет доступна аудиосистема Dynamic Sound Yamaha Premium.