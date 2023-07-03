Mitsubishi представит кроссовер для езды по затопленным дорогам

В Индонезии Mitsubishi покажет кроссовер для преодоления паводков
Японская компания Mitsubishi анонсировала премьеру нового компактного кроссовера. Дебют состоится 10 августа 2023 года в Индонезии.
Новый кроссовер Mitsubishi будет отличаться просторным салоном и отличной управляемостью. Его дорожный просвет составит 222 мм, а среди опций будет доступна аудиосистема Dynamic Sound Yamaha Premium.
Автомобиль получит четыре режима вождения, в том числе совершенно новый режим Wet для езды по затопленным дорогам.
Первым регионом, где начнутся продажи нового компактного кроссовера, станет Юго-Восточная Азия.
Ранее сообщалось, что компания Lexus представила обновленный седан ES 2024 модельного года.
Газета.Ru: главные новости