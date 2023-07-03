Mitsubishi представит «абсолютно новый» кроссовер

Mitsubishi Motors представит «абсолютно новый» кроссовер на 30-м международном автосалоне GAIKINDO, который пройдет в Индонезии 10 августа. Об этом сообщает JCN Newswire.

Новая модель Mitsubishi получила четыре режима вождения для безопасного и комфортного вождения в различных погодных и дорожных условиях - это Normal (с англ. «нормальный»), Gravel («гравийный»), Mud («грязевой») и новый режим Wet («мокрый»), снижающий вероятность потери контроля над рулевым колесом во время ливня.

Авто также получило аудиосистему Dynamic Sound Yamaha Premium, регулирующую не только громкость в соответствии со скоростью автомобиля, но и само качество звука и обеспечивающую «чистые средние и высокие тона даже при движении по неровной поверхности».

В преддверии презентации Mitsubishi выпустила тизер внедорожника и концептуальное видео системы Dynamic Sound, созданной совместно с компанией Yamaha.

Сначала кроссовер планируется выпускать в Юго-Восточной Азии.

Ранее один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely выпустил тизер со своим новым подключаемым гибридным седаном Galaxy L6. Ожидаемая цена Galaxy L6 составит от ста тысяч до 150 тысяч юаней (от 1,2 миллиона до 1,8 миллиона рублей).