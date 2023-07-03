АвтоВАЗу не хватает рук для сборки Lada Vesta Sport

Предприятие Lada Sport, входящее в структуру АвтоВАЗа, ведёт работу по выпуску спортивной версии нового поколения Vesta. Модификация разрабатывается для модели как в кузове седан, так и для универсалов. Появилось ещё одно подтверждение активного хода проекта.

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Lada Sport приглашает на работу сотрудников. Как указано в брошюре, опубликованной самарским порталом "Автоброкер Клуб", набор ведётся в связи с расширением производства по специальностям: "сборка автомобилей, складская логистика и другим".

В настоящее время на предприятии Lada Sport собрано минимум семь прототипов Vesta Sport в двух типах кузова. Они предназначены для цикла испытаний.

Первое поколение Lada Vesta Sport выпускалось только в кузове седан, имело перенастроенное шасси, другие тормозные суппорты, систему выхлопа, двигатель, реношную коробку передач и так далее.