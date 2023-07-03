Changan намерен локализовать в России производсто конкурента для Lada Vesta

Китайский автопроизводитель Changan активно разыскивает производственную площадку для выпуска седана Eado DT в России. Об этом сообщает drom.ru.

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Модели Changan ранее производились на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. В 2016 году здесь начали выпускать маленький кроссовер CS35, а затем среднеразмерные кроссоверы CS75.