Porsche Macan с ДВС может остаться в продаже еще несколко лет

Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания Porsche совместно с Audi в 2024 году представит электрическую платформу премиум-класса (PPE). Кроссовер с нулевым уровнем выбросов Macan будет функционировать именно за счет нее.

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Бренд из Германии должен быть осторожен с грядущей новинкой. По той причине, что она являлась второй самой продаваемой моделью в 2022 году, когда было поставлено целых 86 724 экземпляров.