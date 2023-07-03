В Москве протестируют ограничение скорости электросамокатов

В Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Участвующие в эксперименте электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, которые подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». При въезде на определенные участки города скорость будет автоматически снижаться, обеспечивая соблюдение правил дорожного движения. Эксперимент завершится в конце сезона.
С 1 марта в России вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся правил управления электросамокатами, моноколесами и гироскутерами. Теперь на средствах индивидуальной мобильности нельзя передвигаться быстрее 25 км/ч, также на них должны быть фары или фонари и тормозная система.