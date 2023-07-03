Новый седан Buick Excelle можно купить в РФ за 2,35 млн рублей

На платформе Авто.ру появились новые китайские седаны Buick Excelle третьего поколения, которые были доставлены в Россию по схеме параллельного импорта. Продавцы предлагают автомобили 2022 года выпуска по цене от 2 350 000 до 2 365 000 рублей.

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Седан имеет габариты: 4609 х 1798 х 1486 мм, а колесную базу - 2640 мм. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. В паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией, он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,4 секунды, а максимальная скорость этого автомобиля достигает 195 км/ч. Привод у автомобиля только передний.

Buick Excelle оснащен кондиционером, мультимедийной системой с небольшим дисплеем, задними датчиками парковки, бортовым компьютером, центральным замком и иммобилайзером, аудиосистемой с USB-разъемом, шестью подушками безопасности, ABS и EBD, антипробуксовочной системой, а также помощником при торможении.