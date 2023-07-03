УАЗ выпустил две новые версии «Патриота»

УАЗ выпустил в продажу внедорожники Patriot в двух лимитированных комплектациях. Об этом сообщает Autonews.ru.
В исполнении «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум» внедорожник стоит 1,95 млн рублей, всего будет выпущено 140 таких автомобилей. «Патриот» получил пятиступенчатую механическую трансмиссию Dymos, раздаточную коробку с электромеханическим приводом управления, обшитый кожей мультируль, фронтальные подушки безопасности, а также датчики парковки и подогрев задних сидений.
Еще 200 автомобилей будут доступны в комплектации «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность» по цене 1,82 млн рублей. Такие «Патриоты» оснащаются передними подушками безопасности и заводской атермальной тонировкой задних стекол.
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