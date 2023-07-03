Американская Alef Aeronautics получила сертификат на испытания летающего авто

Американская компания Alef Aeronautics получила разрешение от Федерального авиационного управления FAA на проведение летных испытаний своего автомобиля. Генеральный директор компании Alef Aeronautics Джим Духовны заявил, что его компания очень рада получению летного сертификата от FAA.

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Соучредителями компании Alef Aeronautics являются Константин Кислый, Павел Маркин и Олег Петров. При создании летайющей машины они вдохновлялись голливудским фильмом «Назад в будущее 2». По сюжету фильма, Марти МакФлай отправляется в 2015 год, в этом же году была основана компания Alef Aeronautics.

Автомобиль полностью электрический. Машина может проехать расстояние 320 километров на одной зарядке, также есть возможность вертикального взлета и посадки. Расстояние, на которое может пролетать Alef Aeronautics, составляет до 180 километров. Также ожидается появление версии с водородным двигателем.