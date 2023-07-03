Новый китайский грузовик станет конкурентом «ГАЗели»

Новый китайский грузовик Linxys Gold Card станет конкурентом «ГАЗели»
На рынке Китая появился новый грузовой автомобиль. Он оценивается дешевле российской “ГАЗели”.
Автопроизводители из Китая придерживаются нестандартных принципов ценообразования. На этапе сбора заявок от клиентов анонсируется одна стоимость, а при начале продаж она снижается. Такой подход позволяет увеличить число покупателей и обойти конкурентов.
Новый грузовой автомобиль из КНР Linxys Gold Card вышел на рынок. Модель будет продаваться по цене 1 060 000 рублей. Ранее прайс был на 118 000 рублей дороже.
В базовой комплектации автомобиля предусматривается светодиодная оптика, электропривод стеклоподъемников, климат-контроль, информационно-развлекательный комплекс. В салоне размещены USB-порты, есть набор систем безопасности - ABS, EBD, электроусилитель рулевого колеса, ESP и система помощи при движении в гору.
В более дорогой комплектации автомобиль оснащен камерой заднего вида. Такая версия оценивается в Китае в 95 300 юаней или 1 112 000 рублей. Такая модель может вызвать интерес и у российских покупателей. Здесь представлена не только низкая стоимость, но и богатое оснащение.
В комплектации грузового транспорта предусматривается четырёхцилиндровый двигатель рабочим объемом 1.6 литра. Его производительность составляет 163 л.с. В паре с ним работает электромотор, который позволяет увеличить запас хода до 600 км. Производитель сообщает, что расход топлива в смешанном режиме на 100 км составляет 6.5 литра.
Китайская модель при выходе на рынок России может конкурировать с отечественной "ГАЗелью". Российский автомобиль не отличается широким набором опций, но позволяет покупателям экономию. Стоимость Linxys при импорте может быть увеличена из-за затрат на транспортировку.