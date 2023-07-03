Новый китайский грузовик станет конкурентом «ГАЗели»

На рынке Китая появился новый грузовой автомобиль. Он оценивается дешевле российской “ГАЗели”.

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Автопроизводители из Китая придерживаются нестандартных принципов ценообразования. На этапе сбора заявок от клиентов анонсируется одна стоимость, а при начале продаж она снижается. Такой подход позволяет увеличить число покупателей и обойти конкурентов.

Новый грузовой автомобиль из КНР Linxys Gold Card вышел на рынок. Модель будет продаваться по цене 1 060 000 рублей. Ранее прайс был на 118 000 рублей дороже.

В базовой комплектации автомобиля предусматривается светодиодная оптика, электропривод стеклоподъемников, климат-контроль, информационно-развлекательный комплекс. В салоне размещены USB-порты, есть набор систем безопасности - ABS, EBD, электроусилитель рулевого колеса, ESP и система помощи при движении в гору.

В более дорогой комплектации автомобиль оснащен камерой заднего вида. Такая версия оценивается в Китае в 95 300 юаней или 1 112 000 рублей. Такая модель может вызвать интерес и у российских покупателей. Здесь представлена не только низкая стоимость, но и богатое оснащение.

В комплектации грузового транспорта предусматривается четырёхцилиндровый двигатель рабочим объемом 1.6 литра. Его производительность составляет 163 л.с. В паре с ним работает электромотор, который позволяет увеличить запас хода до 600 км. Производитель сообщает, что расход топлива в смешанном режиме на 100 км составляет 6.5 литра.