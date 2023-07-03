В России впервые заметили новый премиальный кроссовер Exeed

Новый кроссовер Exeed RX впервые сфотографировали в России.

© Китайские автомобили / Exeed RX

Автомобиль на российских номерах заметили на парковке в Москве недалеко от концертного зала «Барвиха Luxury Village», где проходила премьера седана Chery Arrizo 8, пишет издание «Китайские автомобили», поделившееся снимками. Полноценные продажи Exeed RX должны стартовать в конце июля, а сейчас принимаются предзаказы. В партии всего 500 экземпляров, причем цена до сих пор неизвестна.

Exeed RX, продающийся в КНР под именем Yaoguang, близок по габаритам к «тезке» под брендом Lexus — RX. Он оборудован двухлитровым турбомотором, выдающим 249 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента в сочетании с семидиапазонным роботом и полным приводом.

Также в оснащении — подвеска с амортизаторами регулируемой жесткости, которая регулируются с помощью датчиков, следящих за дорогой. Предусмотрено множество ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, «пробочного» помощника, камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений и другие. В арсенале семь ездовых режимов — эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье.

Китайские автомобили

Exeed

Exeed RX предлагают с 20-дюймовыми колесными дисками, кожаным салоном, сиденьями с вентиляцией и массажем. На передней панели в салоне — кластер с «приборкой» и экраном мультимедийной системы. Аудиосистема оснащена 14 динамиками.