В России впервые заметили новый премиальный кроссовер Exeed
Новый кроссовер Exeed RX впервые сфотографировали в России.
Автомобиль на российских номерах заметили на парковке в Москве недалеко от концертного зала «Барвиха Luxury Village», где проходила премьера седана Chery Arrizo 8, пишет издание «Китайские автомобили», поделившееся снимками. Полноценные продажи Exeed RX должны стартовать в конце июля, а сейчас принимаются предзаказы. В партии всего 500 экземпляров, причем цена до сих пор неизвестна.
Exeed RX, продающийся в КНР под именем Yaoguang, близок по габаритам к «тезке» под брендом Lexus — RX. Он оборудован двухлитровым турбомотором, выдающим 249 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента в сочетании с семидиапазонным роботом и полным приводом.
Также в оснащении — подвеска с амортизаторами регулируемой жесткости, которая регулируются с помощью датчиков, следящих за дорогой. Предусмотрено множество ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, «пробочного» помощника, камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений и другие. В арсенале семь ездовых режимов — эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье.
Exeed RX предлагают с 20-дюймовыми колесными дисками, кожаным салоном, сиденьями с вентиляцией и массажем. На передней панели в салоне — кластер с «приборкой» и экраном мультимедийной системы. Аудиосистема оснащена 14 динамиками.
Стоимость обещают раскрыть на официальном сайте продаж. «Серые» дилеры уже привозили ее, оценив в 3,3 миллиона рублей. Для сравнения, в Китае, где Yaoguang появился в продаже в январе, за него просили 167,8 тысячи юаней или 1,7 миллиона рублей по актуальному на тот момент курсу.